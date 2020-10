Economia Resort em Caldas Novas abre 120 vagas de emprego Salários podem chegar em R$ 3 mil

O Praias do Lago Eco Resort, do Privé Hotéis e Parques, que deve ser inaugurado em dezembro deste ano, está com 120 vagas de emprego abertas. Há oportunidade para diversas funções como camareira, cozinheiro, auxiliar de manutenção, padeiro, maitre, recepcionista, entre outros. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 3 mil. A previsão é de início de trabalho e...