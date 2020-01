Economia Reservatório Serra da Mesa tem volume de 9,03% e ponte submersa reaparece Diminuição no volume de chuvas, impermeabilização do solo e desmatamento no Norte do País estão entre fatores apontados por especialista para a diminuição no nível de água no lago

O reservatório da Usina de Serra da Mesa registrou o volume útil de 9,03% nos primeiros dias de 2020, o menor dos últimos dez anos no mesmo período. Em janeiro de 2012, por exemplo, o lago teve volume de 72%. A diminuição no nível da água no início deste ano fez reaparecer a ponte que foi submersa há décadas e já fez parte da GO-237, ligando os municípios de Uruaçu e...