Representantes do trade turístico do Estado querem inicia uma retomada gradual de suas atividades no início de maio, depois de mais de um mês e meio de fechamento. Ontem, eles se reuniram para discutir propostas para uma reabertura com segurança para funcionários e clientes, que serão apresentadas ao governo estadual e também aos municípios. Essa retomada deve ocorrer de forma gradual, de acordo com as características de cada segmento turístico e considerando os números de contaminação nas regiões onde eles estão inseridos.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, afirma que o setor foi um dos mais afetados pela pandemia, pois já teve uma forte queda de movimentação e faturamento antes mesmo da publicação do decreto de isolamento no Estado. Isso porque houve o cancelamento de 87% dos eventos e viagens em todo País no início da pandemia. “Os prejuízos são incalculáveis, pois 100% da cadeia do turismo está parada hoje”, destaca.

Agora, a preocupação é com a retomada. A reunião contou com representantes de entidades turísticas da capital e do interior, que discutiram cenários de curto, médio e longo prazo. “Todos sabem que o turista não vai voltar da noite para o dia. Mesmo que tudo seja reaberto agora, esse retorno será gradativo”, ressalta Fabrício. O trade sinalizou uma retomada, quando flexibilizada pelos decretos estaduais e municipais, com um rígido protocolo de posturas.

Para isso, o presidente da Goiás Turismo recebeu três documentos de representantes de hotéis, bares e restaurantes e organizadores de eventos com propostas para uma retomada responsável, focada em questões de saúde, como ações para distanciamento e limpeza. Segundo ele, somente isso já garante 90% das atividades do trade com planejamento. “Com isso, vamos solicitar uma audiência com o governador Ronaldo Caiado para propormos uma retomada responsável e no momento oportuno”, informa. O Ministério do Turismo também deve ser procurado em busca de um plano específico de contingenciamento para o setor, que está sem perspectiva de receita.

Fabrício explicou que a ideia é dividir as ações de acordo com as características de cada região turística. Goiânia, por exemplo, tem perfil focado no turismo de eventos e negócios, como a Região da 44. Já o interior tem municípios com grande movimentação de turismo de lazer, como Caldas Novas e Pirenópolis. A região da Chapada dos Veadeiros, mais focada num turismo de aventura em áreas mais abertas, tem outra característica. “A flexibilização precisa considerar o perfil do turismo local e a curva de contaminação para um tratamento específico”, diz.

Ele informa que os empresários do setor hoteleiro sabem que não adianta abrir totalmente agora, pois não haverá turistas em número suficiente para cobrir os custos operacionais. “Os eventos foram cancelados e os aviões estão parados nos pátios dos aeroportos”, diz. Um dos pleitos do trade é que o turismo precisará de prazos para organizar uma reabertura, pois as empresas terão que comprar insumos e convocar funcionários, que devem até receber um novo treinamento para esta nova realidade de regras rígidas. “Um prazo para retorno é fundamental, ainda que longo, pois é preciso planejamento. É preciso previsibilidade para que as pessoas se sintam mais confortáveis, até para pegar crédito e planejar eventos”, adverte