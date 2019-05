Economia Representantes do setor produtivo entregam a Bolsonaro carta de apoio à reforma da Previdência “Reconhecemos a coragem e o patriotismo do Senhor Presidente em fazer da Reforma da Previdência a prioridade inicial de seu governo", diz texto divulgado

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes (Economia) reuniram-se nesta terça-feira (28) com presidentes de confederações do setor produtivo. Após o encontro, os empresários divulgaram nota de apoio ao texto do governo federal de reforma da Previdência. “Reconhecemos a coragem e o patriotismo do Senhor Presidente em fazer da Reforma da Pre...