Economia Repórteres do POPULAR recebem Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo Matérias das jornalistas Katherine Alexandria e Lúcia Monteiro e fotografia de André Costa foram vencedores das categorias Jornalismo Impresso e Fotojornalismo

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia) divulgou na noite de quarta-feira (04) o resultado do 3º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo, que teve entre os premiados repórteres do POPULAR. Na categoria Jornalismo Impresso, a repórter Katherine Alexandria conquistou o primeiro lugar com a matéria Comércio concentra força em 17 bairros de Goiânia, publicada em outubro no POPULAR. Em segundo lugar ficou Lúcia Monteiro com...