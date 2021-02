Economia Renovação de contrato da FCA é criticada R$ 2,06 bilhões devem ser destinados a melhorias em trecho goiano; Crea-GO considera proposta insuficiente e aponta maior demanda

A renovação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que termina em 2026, prevê R$2,06 bilhões de investimentos para o trecho que passa por Goiás. Apesar do montante, que representa quase 15% de toda a aplicação que deve ser feita, as melhorias previstas para o Estado são vistas como insuficientes por especialistas e pela indústria por c...