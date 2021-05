Economia Rendimento do brasileiro deve cair em 2021, aponta pesquisa do Banco Central Expectativa dos economistas ouvidos pelo Banco Central é que a taxa de desemprego encerre o ano em 13,8%.

O rendimento per capita do brasileiro deve cair 1,3% ao fim de 2021, segundo levantamento feito pelo BC (Banco Central) com economistas divulgado nesta quarta-feira (12). A maioria dos entrevistados também projeta que o PIB (Produto Interno Bruto) deve alcançar os níveis observados antes da pandemia de Covid-19 no quarto trimestre deste ano. Quem não vê uma recupe...