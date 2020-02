Economia Renda média mensal dos domicílios goianos recua 1,3% em 2019 Com o aumento da taxa de desocupação, o rendimento domiciliar da população goiana caiu para R$ 1.306,31 no ano passado, abaixo da média nacional

A renda média nos domicílios goianos caiu em 2019, reflexo do desempenho da economia e do mercado de trabalho. A queda de 1,3% no rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente no Estado, de R$ 1.323 em 2018 para R$ 1.306,31 no ano passado, foi a primeira na série histórica da pesquisa iniciada em 2014 pelo IBGE. Goiás foi o 11º Estado com maio...