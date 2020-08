Economia Renda Brasil pode ficar de fora da proposta de Orçamento para 2021 Bolsonaro quer incluir programa no Projeto de Lei Orçamentária Anual, mas interlocutores de Paulo Guedes afirmam que que a proposta que será enviada ao Congresso só trará os programas sociais que já existem

O impasse dentro do governo sobre o formato e os valores do Renda Brasil, que deve substituir o atual Bolsa Família, pode levar o novo programa a ficar de fora da proposta orçamentária federal para 2021, cujo prazo de entrega ao Congresso termina nesta segunda-feira (31). O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no entanto, só tomará uma decisão no último moment...