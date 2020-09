Economia Renda Brasil fica sem previsão de recursos para 2021

Os recursos para o Renda Brasil, programa com o qual o governo quer substituir o Bolsa Família, não estão previstos no projeto de Orçamento para 2021 apresentado ontem, que manteve verba para realização do Censo.Em coletiva para detalhar a proposta de Lei Orçamentária Anual enviada ao Congresso, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Ro...