Economia Renúncia de conselheiros do BB não surpreende mercado Para analistas, saída não deve impactar muito as ações do banco no pregão de segunda-feira (5); conselheiros não concordavam com ingerência de Bolsonaro na instituição

O mercado não se surpreendeu com a renúncia de dois conselheiros do Banco do Brasil por discordarem da interferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na instituição.Deixaram o BB nesta sexta-feira (2) o presidente do conselho, Hélio Magalhães, e o conselheiro José Guimarães Monforte. Ambos foram indicados ao banco pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.A moti...