Economia Relator quer priorizar ferrovias e rodovias com verba de fundos Texto original apresentado no início do mês por Bolsonaro prevê o uso do dinheiro na erradicação da pobreza e investimentos em infraestrutura

O relator da PEC dos fundos públicos, senador Otto Alencar (PSD-BA), ampliou a destinação das receitas que serão desvinculadas com a extinção de fundos setoriais, caso o Congresso aprove a medida.O texto original apresentado no início do mês pelo presidente Jair Bolsonaro prevê o uso do dinheiro na erradicação da pobreza e investimentos em infraestrutura. No caso desse ú...