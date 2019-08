Economia Relator muda texto da MP da Liberdade Econômica

Com a Medida Provisória da Liberdade Econômica perdendo a validade no fim do mês, o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), relator da medida, enviou ontem aos líderes da Câmara um novo texto. Entre as mudanças está a possibilidade de que empregados trabalhem aos domingos, desde que seja dada uma folga nesse dia a cada sete semanas (antes, a folga no domingo devia ocorrer a...