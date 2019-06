Economia Relator diz que há acordo para votar crédito suplementar Hildo Rocha acredita que será tranquila a aprovação de aval para gastos extras do governo federal; Major Olímpio discorda

Os partidos de centro e o governo selaram um acordo para garantir a votação hoje na Comissão Mista de Orçamento (CMO) de uma autorização especial para pagar benefícios sociais com dinheiro de empréstimos, disse ontem o relator do crédito suplementar, deputado Hildo Rocha (MDB-MA). O governo precisa do aval da maioria do Congresso para liberar R$ 248,9 bilhões em gastos...