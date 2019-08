Economia Relator de reforma tributária rejeita criar ‘nova’ CPMF Texto que pode ser votado no plenário do Senado ainda neste ano não deve taxar movimentações financeiras

O relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA) rejeitou incluir no seu parecer a criação de um novo imposto sobre movimentações financeiras que remonte à CPMF, mas defendeu cobrar tributos de vendas eletrônicas: “Alguns membros do governo (têm defendido). (Mas) o próprio presidente já disse que não é a favor da criação do novo imposto, seja CPMF, IMF ...