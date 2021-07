Economia Relator da reforma do IR corta imposto de empresa em 12,5 pontos

Nova versão da proposta de reforma do Imposto de Renda (IR) prevê um corte de 12,5 pontos percentuais no tributo sobre empresas, afirmou o relator do texto, deputado Celso Sabino (PSDB-PA). A proposta apresentada em 25 de junho pela equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) propunha uma redução da alíquota do IR de empresas dos atuais 15% para 10%, com um escalonament...