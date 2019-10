Economia Relator da previdência dos militares das Forças Armadas estende novas regras a PMs e bombeiros Os PMs e bombeiros respondem por cerca de um terço do déficit previdenciário dos Estados, que chegou a R$ 101 bilhões no ano passado

O relator do projeto de lei que altera a aposentadoria das Forças Armadas, Vinícius Carvalho (Republicanos-SP), propôs nesta quarta-feira (2) que as novas regras, caso sejam aprovadas, se apliquem também a policiais militares e bombeiros. Os PMs e bombeiros respondem por cerca de um terço do déficit previdenciário dos Estados, que chegou a R$ 101 bilhões n...