Economia Relator da MP do Emprego Verde Amarelo quer incluir maiores de 55 anos Governo chegou a anunciar a inclusão dessas pessoas no programa, mas recuou alegando o impacto orçamentário estimado entre R$ 5 bilhões a R$ 7 bilhões

O relator da medida provisória do Emprego Verde Amarelo, deputado Christino Áureo (PP-RJ), quer incluir trabalhadores com mais de 55 anos no programa. Da forma como foi enviado ao Congresso, o novo programa de emprego do governo Jair Bolsonaro só contempla jovens de 18 a 29 anos. “Fui proponente de emenda na reforma da Previdência que preten...