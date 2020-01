Economia Relatório sobre desempenho da companhia em 2019 sai em fevereiro

De um lado o governo estadual diz não ver melhorias, de outro a Enel Distribuição Goiás afirma que cumpre o que se comprometeu a fazer. Nesse clima de embate, que se arrasta há um ano, reunião de acompanhamento do plano emergencial e do termo de compromisso está marcada com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para 10 de fevereiro. Na ocasião, os dados de d...