Economia Relação com cliente é fundamental

Cultivar e fortalecer o vínculo com clientes neste momento é fundamental para que as vendas do pequeno negócio não caiam quando a crise passar. A dica é do diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Derly Fialho. “O cliente é a maior fonte inspiradora do dono de um negócio, é o melhor consultor que se pode ter. É importante construir também uma relação de cooperação, com...