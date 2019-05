Economia Rejuste do salário mínimo depende de aprovação de reformas, diz Guedes A parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, ministro disse que definição da política do salário mínimo ainda não está definida

O ministro da Economia, Paulo Guedes, condicionou a definição da política de reajuste do salário mínimo ao avanço das reformas estruturais propostas pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso, principalmente à da Previdência. De acordo com o ministro, o governo pode até conceder reajustes reais (acima da inflação), caso as reformas sejam aprovadas, e a ec...