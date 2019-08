Economia Regulamentações municipais ainda estão pendentes pelo País

A Lei 13.640, de março de 2018, determinou que os municípios regulamentem a atividade de motoristas de aplicativo pelo País, seguindo seus parâmetros. Mas em muitos locais, como em Goiânia, as administrações municipais e aplicativos ainda não entraram em acordo em relação às regras. Por aqui, motoristas de aplicativos negociam com a Prefeitura vários pontos do decreto de r...