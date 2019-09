Economia Registro de sindicatos despenca Com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, diminuem pedidos de abertura de entidades representativas de trabalhadores; em Goiás, foram apenas 2 neste ano

O número de pedidos para abertura de sindicatos despencou vertiginosamente em Goiás e no Brasil. Este ano, foram feitas apenas duas solicitações no Estado, segundo o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério da Economia, número que chegou a 19 em 2017. O motivo seria o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, que deixou os sindicatos sem o principal f...