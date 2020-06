Economia Região da 44 volta a funcionar nesta terça-feira (30) Goiânia vai aderir ao isolamento intermitente, mas a demora para publicação de regras estaduais inviabilizou a adesão oficial do município ao isolamento intermitente ainda na segunda-feira (29)

Horas antes da reabertura do comércio na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, na manhã desta terça-feira (30), é possível notar um fluxo considerável de pessoas nas imediações. Os comerciantes do local concluem os últimos detalhes para a reabertura. A reportagem de O Popular esteve nesta manhã na região e constatou também um grande número de viaturas e policiais a...