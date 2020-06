Economia Região da 44 prepara volta, entre a euforia e o receio Comerciantes fazem últimos ajustes de adequação às regras de segurança para retomada, mas se dizem inseguros quanto a nova decisão, da Justiça ou do governo, que pode impedir retorno

Os últimos dias na Região da 44 foram de muitos preparativos e expectativa. Animados com o anúncio da reabertura do polo de moda, para amanhã, empreendedores e lojistas trabalharam para limpar ruas e calçadas e preparar os 103 empreendimentos e as 14,7 mil lojas para atender as exigências sanitárias contidas no decreto da Prefeitura de Goiânia que autorizou a volta. Ma...