Economia Região da 44, em Goiânia, retoma vendas a todo vapor Comércio Com base nos bons resultados dos últimos meses, os lojistas estão bem mais otimistas para o fim do ano; alguns até já investem em novos pontos de venda e contratam mais funcionários

As vendas na Região da 44 crescem mês a mês desde a flexibilização do último decreto de fechamento das atividades não essenciais na capital, no último mês de março. Este bom desempenho está deixando os lojistas bem otimistas para o próximo fim de ano e muitos até já fazem investimentos em novas lojas e na contratação de mais mão de obra. A expectativa é vender mais q...