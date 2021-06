Economia Região da 44 em Goiânia perde 2,5 mil lojas durante restrições contra Covid-19 Lojistas não conseguiram manter os negócios, ainda afetados pelo fechamento para conter o avanço da Covid-19; nos últimos três meses, há sinais de retomada, apesar da cautela

Um dos efeitos mais nefastos da pandemia foi o fechamento de milhares de pequenos negócios, que contribuiu para o expressivo aumento do desemprego no País. Somente na Região da 44, a estimativa é que 2,5 mil das cerca de 15 mil lojas tenham fechado as portas durante as medidas de isolamento social, muitas definitivamente. Este novo cenário obrigou muitos empreendimento...