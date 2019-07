Economia Reforma tributária deve ter unificação de impostos e reformatação do Imposto de Renda Expectativa do Governo Bolsonaro é de encaminhar texto ao Congresso em breve e esperar acelerar pauta a partir da aprovação da Reforma da Previdência

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou na manhã desta segunda-feira, 8, que a reforma tributária será encaminhada ao Congresso "brevemente" e contemplará três pontos: unificação de impostos federais, contribuição sobre pagamento e reformatação do Imposto de Renda. "Com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, nós j...