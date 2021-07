Economia Reforma tributária afeta vale-alimentação e livra taxação em paraísos fiscais Texto feito após reuniões entre Paulo Guedes e relator também livra taxação em paraísos fiscais

A nova versão da reforma do Imposto de Renda elaborada pelo ministro Paulo Guedes (Economia) e pelo relator, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA), elimina a possibilidade de empresas deduzirem o vale-alimentação da base de cálculo do Imposto de Renda e também a previsão de taxar recursos de brasileiros em paraísos fiscais.Hoje, as empresas que optam pelo regime de pagamento...