Economia Reforma sindical é preparada Governo discute envio de PEC para atualizar sindicatos à “realidade do século 21”; lideranças no Congresso já discutem o tema e falam em autonomia e fim do “peleguismo”

Passada a Reforma da Previdência, o governo estuda enviar ao Congresso uma proposta de reforma sindical para atualizar o segmento à “realidade do século 21”, segundo o Ministério da Economia. A proposta de emenda à Constituição (PEC) está sendo discutida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, com representantes de diversos setore...