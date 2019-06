Economia Reforma será votada na Câmara antes do recesso, diz líder do governo Segundo Joice Hasselmann, a expectativa é de que o texto chegue ao plenário na primeira semana de julho

A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joice Hasselmann (PSL), afirmou nesta sexta-feira (14) que acredita que a votação da Reforma da Previdência, em dois turnos, na Câmara dos Deputados, vai ocorrer antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. "Vai ser votada antes do recesso", disse a jornalistas, após almoço com empresários e o govern...