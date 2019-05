Economia Reforma será feita com ou sem a ajuda do governo, diz Maia Ao defender empenho por mudanças, presidente da Câmara alerta que o País caminha para “o colapso fiscal” e que, segundo ele, se nada for feito, haverá “colapso social”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem que, em conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acertou que vão “fazer a Reforma da Previdência Social, com o governo ajudando ou atrapalhando, com ou sem redes sociais”.Segundo Maia, ele falou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e destacou que é preciso resolver problemas d...