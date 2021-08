Economia Reforma do IR: Classe média leva R$ 22 bi em 2022, e perde R$ 10 bi em 2023 Especialistas apontam que restrição a desconto simplificado deve valer a partir da declaração de 2023; Receita Federal não esclarece regra

A reforma do IR (Imposto de Renda) proposta pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido) fará uma injeção direta de R$ 22 bilhões no bolso da classe média em 2022, ano eleitoral. No ano seguinte, porém, o ganho deve ser reduzido quase pela metade porque cerca de R$ 10 bilhões terão de ser devolvidos pelos contribuintes ao Tesouro. Na reformulação das regras para as pe...