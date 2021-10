Economia Reforma do Imposto de Renda é considerada morta no Senado Segundo relatos, o próprio ministro Paulo Guedes, tem reconhecido que ela não deve ser viabilizada antes do final de 2022

Aposta inicial de Paulo Guedes (Economia) para compensar os gastos com a criação do Auxílio Brasil, a reforma do Imposto de Renda é considerada morta por senadores, ao menos até o final do mandato do atual governo. Segundo relatos, o próprio ministro tem reconhecido que ela não deve ser viabilizada antes do final de 2022. O texto-base foi aprovado na Câmara n...