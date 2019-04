Economia Reforma da Previdência vai gerar economia de R$ 1,236 trilhão em 10 anos, diz governo Número foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Ministério da Economia

A economia prevista pelo governo com a reforma da Previdência pode chegar a R$ 1,236 trilhão, em 10 anos. O novo número foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Ministério da Economia, ao apresentar o impacto detalhado da proposta de reforma. O impacto de mudanças na aposentadoria rural será de R$ 92,4 bilhões e a urbana, R$ 743,9 bilhões, em 10 anos. As mudanças no...