Economia Reforma da Previdência passa pelo 1º teste hoje

O governo acionou ontem uma operação “acelera” do debate da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a votação da proposta antes do feriado da Páscoa. Mas a oposição cobrou a retirada dos itens mais polêmicos do texto para não obstruir a votação. No início da noite, oposicionistas tentaram começar um bate-boca para suspender a sessão.Um d...