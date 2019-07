Economia Reforma da Previdência evidencia necessidade de garantir renda complementar à futura aposentadoria Investidores voltaram suas atenções para a construção de uma renda complementar e mercado oferece opções para diferentes perfis de investidores

As discussões em torno da Reforma da Previdência deixaram muita gente preocupada sobre como será sua renda na hora da aposentadoria. Com as novas regras, o contribuinte já sabe que não colocará no bolso tudo que contribuiu. Por isso, alguns investidores voltaram suas atenções para a construção de uma renda complementar. Com o portfólio das carteiras de aplicações mais d...