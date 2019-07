Economia Reforma da Previdência deve passar por comissão, mas inclusão de Estados e municípios é incerta Solução para impasse pode ficar para um segundo momento, com a apresentação de um projeto de lei complementar após a aprovação da proposta na Câmara

Acordos entre partidos de centro e oposição devem garantir a aprovação da reforma da Previdência na comissão especial nesta semana. A reinclusão dos Estados e municípios na proposta, no entanto, ainda depende do resultado de conversas entre o Congresso e governadores, principalmente os do Nordeste. A solução desse impasse ainda está bastante indefinida e pode ficar p...