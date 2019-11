Economia Reforma administrativa pode demorar um pouco, diz Bolsonaro "Vai aparecer aí, mas vai demorar um pouco", comentou o presidente da República

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste domingo, 17, que a reforma administrativa - prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para esta semana - pode demorar um pouco. "Vai aparecer aí, mas vai demorar um pouco", comentou Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada, no começo da tarde. Questionado sobre a decisão do presidente do Supremo ...