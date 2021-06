Economia Refis da Prefeitura de Goiânia terá até 99% de desconto em encargos para inadimplentes Além do abatimento em juros e multas, será possível parcelar as dívidas em até 60 vezes; inadimplência tributária chega a 30% na capital

A Prefeitura de Goiânia prepara para os próximos meses de julho e agosto a realização de um Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2021), que prevê a concessão de até 99% de desconto em multas e juros no pagamento de dívidas tributárias, fiscais e não tributárias. Também será possível parcelar os débitos em até 60 vezes sem juros, com parcelas mínimas no valor de R$ 100. O...