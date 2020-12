Economia Redução no valor auxílio emergencial já devolveu 7 milhões à pobreza Isso representa 26,2% da população brasileira, um ponto percentual acima do patamar de 2019

A redução do auxílio emergencial pela metade já colocou a renda de cerca de 7 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza de até R$ 5,50 por dia em outubro deste ano, em relação a setembro, e esse número deve subir para quase 17 milhões após a extinção do benefício, no início de 2021. Isso representa 26,2% da população brasileira, um ponto percentual acima do pat...