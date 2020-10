Economia Redução e fim do auxílio emergencial deixam varejo com cenário incerto Impulsionado por benefício, setor bateu recorde no volume de vendas em agosto

Mesmo ainda em meio à pandemia da Covid-19 no Brasil, o varejo bateu recorde no volume de vendas no mês de agosto, com uma alta de 3,4% que fez o setor superar em 8,9% o patamar de fevereiro, último mês antes da crise sanitária. Para especialistas, isso é reflexo principalmente da utilização do auxílio emergencial de R$ 600. Porém, com o iminente fim do benefício, que fo...