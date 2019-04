Economia Rede social Pinterest estreia na bolsa com alta de 28% Bons resultados da empresa em abertura de capital mostram apetite do mercado por startups de tecnologia; serviço de chamadas de vídeo Zoom também chegou à bolsa

As ações da rede social de compartilhamento de fotos Pinterest subiram 28,5% ontem, na estreia da empresa na bolsa de valores de Nova York. Cotados no começo do dia a US$ 19, os papeis da startup encerraram o pregão vendidos a US$ 24,40 - a valorização fez a empresa ser avaliada em US$ 16 bilhões. Além disso, o serviço de chamadas de vídeo Zoom também abriu seu capital, e...