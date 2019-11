Economia Rede Itego oferece 55 vagas em dois novos cursos gratuitos em Buritinópolis Inscrições podem ser realizadas até 18 de novembro no CRAS da cidade

A Rede Itego, em parceria com a Prefeitura de Buritinópolis está oferecendo 55 vagas para os cursos de Maquiagem e Assistente Administrativo. Os cursos de capacitação e qualificação profissional, respectivamente serão gratuitos e presenciais. As inscrições podem ser feitas até 18 de novembro, mesmo dia de início, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) d...