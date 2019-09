Economia Rede Itego abre 195 vagas em Goiás com salários de até R$ 3,3 mil Oportunidades são para 27 municípios do Estado, a nível fundamental, médio e superior. Confira edital do processo seletivo

O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) está com inscrições abertas para processo seletivo com objetivo de preencher 195 vagas de emprego para o cargo de professor. Os selecionados vão atuar nos Itegos e Cotecs das regiões Norte e Nordeste de Goiás. As inscrições podem ser feitas por meio do site do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, ...