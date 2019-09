O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) está com inscrições abertas para processo seletivo com objetivo de preencher 195 vagas de emprego para o cargo de professor. Os selecionados vão atuar nos Itegos e Cotecs das regiões Norte e Nordeste de Goiás.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (Ibraceds), organização social responsável pela administração dos Itegos e Cotecs.

A seleção dos candidatos será feita em etapas de simultâneas de análise curricular e redação, cujo tema está indicado no edital, de acordo com a vaga a ser pleiteada.

O edital oferece vafas para diversas áreas, como empreendedorismo, informática, confeitaria, agronegócio, construção, piscicultura, práticas ambientais, hotelaria e atendimento ao cliente.

Algumas vagas exigem que o candidato tenha formação superior, outas apenas o Ensino Médio completo, como é o caso dos cursos de pintor, pedreiro, salgadeiro, e manicupe e pedicure. Há vagas também para o candidato que não concluiu o Ensino Médio.

As vagas estão distribuídas nas cidades de Porangatu, Minaçu, Mara Rosa, Niquelândia, Uruaçu, Montividiu do Norte, Formoso, São Miguel do Araguaia, Campinaçu, Formosa, Campos Belos, Colinas do Sul, Alto Paraíso, Monte Alegre de Goiás, São João D’Aliança, Teresina de Goiás, Povoado de Diadema, Povoado de Santiago, São Domingos, Posse, Cavalcante, Santo Antônio do Descoberto Planaltina, Novo Gama, Valparaíso, Cristalina e Cidade Ocidental.

Para participar do processo, o candidato deve seguir algumas exigências do edital, entre elas, ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; ter escolaridade mínima, formação e/ou experiência exigida para o cargo, conforme edital; não possuir vínculo empregatício junto a essa secretaria no ato da contratação, ou qualquer outro cargo público incompatível com a função a qual poderá exercer.