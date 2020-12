Economia Rede 5G é lançada em Goiás para uso na agricultura Sinal será ativado em Rio Verde de forma pioneira no Brasil com demonstração de usos e pesquisas incentivadas pelo governo estadual

A internet de quinta geração (5G) ainda está em implantação no mundo. Mas um pouco da revolução prometida por ela começa a ser experimentada em Goiás. Isso porque a rede será lançada hoje em Rio Verde, no Sudoeste goiano, para uso na agricultura em caráter experimental. Uma iniciativa do governo estadual que terá sinal da operadora Claro, infraestrutura da chinesa Huaw...