Economia Recursos devem vir de emendas

Além do Parque Tecnológico de Anápolis (Parque Tecnológico Comdefesa/UEG), foram anunciados, durante o lançamento do Programa de Parques Tecnológicos do Estado, investimentos em outros quatro parques: em Goiânia (Samambaia UFG); Cidade Ocidental (Alpha Parque); Rio Verde (Parque Tecnológico Instituto Federal Goiano - TecnoIF); Aparecida de Goiânia (Parque Tecnológico Ap...