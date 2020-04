Economia Recurso ao seguro-desemprego segue com atendimento remoto

A Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO), que suspendeu desde 16 de março o atendimento presencial, informa que, apesar do novo decreto do governo federal, que ampliou as atividades consideradas essenciais, ainda aguarda orientação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão do Ministério da Economia responsável pelo benefício, e continua ...