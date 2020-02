Economia Recuperação exige R$ 4,2 bi, diz CNT

Para recuperar as rodovias goianas, a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) estima que seriam necessários R$ 4,2 bilhões. Mas os investimentos feitos em 2019 estão muito aquém disso: foram R$ 300 milhões do governo federal e outros R$ 300 milhões do Estado. Em nota, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa que fez renegociação e validaç...